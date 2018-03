Il centrocampo visto contro il Napoli non sarà riproposto da Luciano Spalletti. Le indicazioni sulle ultime prove di formazione dell'Inter in vista della sfida contro la Sampdoria l'allenatore toscano vedono un ritorno al passato con il solo Gagliardini confermato e la presenza in campo sia di Borja Valero che di Vecino. Tornano in panchina Rafinha e Brozovic.