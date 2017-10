Alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, risponde alle domande dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile per la conferenza stampa.



C'è la possibilità di vedere qualche volto nuovo in campo?

“È una cosa che può succedere sempre, ma sono valutazione che si fanno in base alla stanchezza. Dobbiamo anche vedere se chi ha giocato finora può reggere ancora il ritmo e questa squadra ha fatto vedere tanta qualità”.



Ieri Pecchia ha detto che lei è uno dei migliori in Europa.

“Lui è uno di quei calciatori che mi hanno insegnato molto quando l'ho allenato. Il Verona è una squadra tosta che deve trovare più continuità”.



Handanovic inizia sempre l'azione, è una sua richiesta?

“È una richiesta del calcio moderno. Bonaiuti lo cotringe a migliorare sempre di più”



Chi l'ha sorpresa di più da quando è all'Inter?

“Mi hanno sorpreso tutti perché si vince da squadra, poi vedere che ci sono più leader all'interno dello spogliatoio fa piacere”



L'Inter non può rallentare?

“Ho la classifica a portata di mano, me la sono fatta stampare. Con queste squadre qui diventa difficile e qualcuno si aggancerà al treno, il Milan e la Fiorentina possono tornarci dentro, anche la Samp. Non abbiamo tempo per rilassarci, dobbiamo crearci certezze per quelli che sono stati gli ultimi campionati. Per mantenere il passo di queste squadre bisogna pensare veloce”.



Brozovic ha recuperato?

“Ha fatto bene ed è a disposizione”



Ha trovato l'equilibrio con l'undici delle ultime tre gare?

“Noi dobbiamo avere una stabilità e inizialmente c'era da far entire ai calciatori la loro importanza. Dovevamo trovare solidità e cotnza e così abbiamo fatto, ho avuto buone riposte e non vedo perché debba cambiare. Poi quando cambio si fanno trovare pronti altri perché ci sono più leader in questo spogliatoio”.



A che punto sono Cancelo e Dalbert?

“Sono abituati a un calcio divero e hanno avuto l penalità di arrivare all'ultimo. Hanno interpretazioni diverse dopo un po' di lavoro con la squadra e possono mettere in pratica ciò che hanno appreso. Sono armi a disposizioni che possiamo usare”