L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti ha dichiarato a Mediaset Premium dopo la sconfitta per 2-0 nell'anticipo di campionato sul campo del Genoa: "Non è facile quando prendi un autogol così alla fine del primo tempo, ci è mancata tranquillità e qualità nel gestire il pallone. I cori dei tifosi contro la squadra nel finale? La squadra non ha fatto una bruttissima prestazione, ma una partita normale. Bisogna riuscire a crescere di volta in volta perché è difficile sterzare in maniera netta. Ci vogliono degli episodi che ci girino a favore e non contro come oggi, perché siamo un po' fragili. Già nel primo tempo mi ricordo parate importanti di Perin e non di Handanovic. Nella ripresa abbiamo fatto una partita di equilibrio e meritavamo sicuramente di più, anche se loro si sono abbassati volutamente. Le assenze non sono un'attenuante, non cerchiamo alibi. Dobbiamo tornare a lavorare in maniera seria, credendo nelle potenzialità della squadra. Ci sono ancora tante partite per rimettere le cose a posto e lottare fino all'ultimo per la qualificazione in Champions League".



Lo stesso Spalletti ha poi aggiunto a Sky: "Continuare a parlare di mercato e di rivuzione a febbraio è una sentenza, ho chiesto aiuto a tutte le componenti del club per proteggere i nostri giocatori. Dobbiamo giocare meglio, io per primo devo lavorare meglio".