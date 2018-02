L'Inter torna al successo dopo due mesi e vola al terzo posto. Il tecnico dei nerazzurri, Luciano Spalletti, ha parlato nella consueta conferenza stampa post-gara.



DIFESA - "Miranda ha subito uno stiramento. Perché Lisandro Lopez e non Ranocchia? In quel momento serviva vincere e ho pensato che per bloccare Palacio, sarebbe stato meglio Lisandro".



QUOTA CHAMPIONS - "Non saprei, qualsiasi cosa si dice poi si interpreta male. Sappiamo che dobbiamo provare sempre a vincere perché anche più indietro son forti. Milan e Torino non stanno a guardare. Oggi abbiamo vinto meritatamente. Per lunghi tratti i miei calciatori hanno fatto le cose fatte per bene. Detto questo, si poteva fare gol anche prima, si doveva evitare di perdere certe palle, stare più attenti in generale. Al di là di qualche rischio non abbiamo concesso grandi cose. Nel secondo tempo abbiamo fatto una grande prestazione. Quando le cose non girano, l'unico antidoto è la vittoria. Puoi organizzare ciò che vuoi in allenamento, architettare cose difficili ma immaginare, ma senza il premio della vittoria la forza che avevi perso non la guadagni più facilmente".



EDER CON ICARDI - "Certo che sì, anche se Mauro verrebbe limitato. Dipende se lo metti dietro a Icardi o al fianco dell'argentino. Uno accanto all'altro forse si limitano, ecco. Possono comunque giocare insieme, uno da prima punta e l'altro da seconda".