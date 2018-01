Terminata la sosta torna il campionato e Luciano Spalletti accoglie tutti i giornalisti nella consueta conferenza stampa di Appiano Gentile, alla vigilia della sfida tra Inter e Roma.



AI TIFOSI SU FACEBOOK - "I giocatori ormai sono allenatori di sé stessi, questo fatto di sottovalutare la professionalità di questi ragazzi è da cambiare. Quanto questa partita sarà diversa dall'andata? Eravamo agli inizi, dovevamo conoscerci, adesso abbiamo più meccanismi collaudati ma si fa sentire la stanchezza e il logorio. Ma entrambe le squadre giocheranno a viso aperto perché hanno bisogno di punti. Lisandro Lopez? È uno da Inter, ha un'aggressività che gli si riconosce subito. Mi è piaciuto il suo modo di mettersi in campo e farsi sentire con i compagni nella sua lingua”.



La sfida di domani è decisiva per la Champions?

“No, è ancora presto. Si sa che gare così possono determinare molto sotto il punto di vista dell'entusiasmo, ma manca ancora molto e può accadere di tutto”



Soddisfatto del mercato?

“Collaboro con Ausilio e Sabatini 24 ore al giorno, sono in sintonia con loro. Adesso sta a noi aiutare Rafinha a trovare la condizione”.



Partita tra due squadre in crisi, cosa dovete ritrovare?

“Non mi pare dobbiamo ritrovare molto, non ho visto sbalzi sul comportamento se non in qualche frangente. Abbiamo sfruttato bene alcune occasioni e altre ci sono andate di traverso. Siamo soddisfatti e contenti del nostro lavoro, questa settimana abbiamo fatto molte cose”.