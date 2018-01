Vertice importante in corso Vittorio Emanuele, dove nel pomeriggio Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha incontrato i dirigenti nerazzurri per fare il punto sul momento che stanno vivendo Icardi e compagni e sul mercato di gennaio. Intercettato da Sportitalia, il tecnico toscano non ha espresso una preferenza tra Ramires, Pastore e Mkhitaryan, ma ha risposto: "Io sono venuto a nascondere i cartellini dei miei giocatori, ora me li porto a casa. Bastoni? Bisogna chiedere al direttore, io non conto niente. Voglio solo i miei calciatori, ho il timore che me li facciano sparire".