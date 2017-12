Dopo le tre sconfitte di fila e alcune difficoltà emerse in campo, molti avevano auspicato ad un cambio modulo, soprattutto in virtù del fatto che l'Inter non sembra avere un vero e proprio trequartista che possa soddisfare le esigenze che il 4-2-3-1 impone. Ma Spalletti in conferenza ha fatto intendere che si insisterà sul sistema di gioco utilizzato finora, probabilmente facendo qualche passo indietro nell'interpretazione. Riflessione che spinge a pensare come nelle prossime gare si tornerà a vedere Borja Valero trequartista, con Gagliardini e Vecino coppia di mediani in mezzo al campo.



“In questo momento non farei ulteriore confusione perché considerando come siamo arrivati fin qui mi viene da pensare che avevamo visto bene all’inizio, quando avevamo indovinato il blocco squadra su cui fare leva, con i giusti ruoli per i diversi giocatori. In questo momento farei un passettino indietro invece di farne uno avanti. Fare un passettino indietro significa andare a rafforzare le nostre convinzioni e non andare a tirare il cappello per aria per andare a trovare una soluzione nuova che poi non si ha la certezza che funzioni. Per questo le mie scelte saranno molto simili a quelle fatte finora”.