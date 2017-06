Ecco le prime parole da nuovo allenatore dell'Inter Luciano Spalletti al canale tematico nerazzurro: "Sono molto entusiasta di entrare a far parte di questa grandissima famiglia che è l'Inter. Il supporto e il sentimento di milioni di tifosi potrebbe essere inteso come un peso, e invece dobbiamo interpretarlo come una sfida, una nuova energia da portare sul campo. C'è tanto da lavorare, in maniera seria e professionale, anche per il momento che sta attraversando la squadra. Bisogna migliorare. C’è da riconciliare i risultati con la storia della nostra società. L’appartenenza diventerà fondamentale. Abbiamo visto che ci sono squadre attrezzate. Mi sono reso conto dell’entusiasmo della proprietà che vuole subito forza al progetto. Abbiamo iniziato a lavorare, proprio oggi incontrerò i direttori, poi cominceremo a costruire la squadra per la prossima stagione. La presentazione? Renderemo tutti i nostri sportivi consci di quello che sarà il nostro modo di lavorare, vogliamo fare tutto in modo limpido e trasparente".