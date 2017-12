Dopo la consueta conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato a Premium Sport: "Non sono assolutamente preoccupato, perché i miei calciatori hanno creato questa preoccupazione attraverso risultati importanti. Se avessimo perso punti con Juve e Napoli e due punti nelle ultime due, sarebbe stata un'analisi diversa. Loro hanno fatto vedere forza e qualità, poi quando vengono le prime sconfitte, ecco che può venire il dubbio su quello che sei. Abbiamo dei dati a supporto della nostra forza. Quelli più dispiaciuti di tutti nel mondo interista sono i calciatori, sono loro che sono amareggiati per non aver dato seguito ai bei risultati dell'inizio. Non cambia nulla, se io devo andare a colpire qualcosa o qualcuno, lo faccio direttamente: noi non puniamo nessuno, noi condividiamo i momenti di difficoltà. Avevamo il salvadanaio dei pregi e i risultati della squadra, ora ci prendiamo i demeriti di quello che è successo facendo le cose in maniera corretta".



TRA MERCATO E LAZIO - "Mercato? Se siamo la squadra delle ultime partite, non ci serve niente e nessuno per poterci risollevare. Se siamo quelli dell'inizio di campionato, che hanno fatto risultati, chiunque si butti dentro ci servirebbe per vincere di più. Defezioni dietro? È un calcolo che avevamo fatto con la società, se ne riparlerà dentro il periodo dove ci si può mettere mano. È inutile abbassare la stima verso i calciatori che ci sono. Con la Lazio spareggio per la Champions League? È una partita importante, non uno spareggio perché il campionato è lungo, ma sarà un risultato che pesa".