Spalletti non cambia la formazione e si presenta a Verona con lo stesso undici delle ultime tre gare contro Milan, Napoli e Sampdoria. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Con le stesse ali e, per la quarta gara di fila, con la stessa formazione. Obiettivo andare a caccia della miglior partenza in campionato della storia nerazzurra. Al netto di sorprese che Spalletti ieri ha praticamente escluso, l’Inter al Bentegodi indosserà lo stesso “vestito” delle sfide con Milan, Napoli e Sampdoria. L’imperativo è conquistare i tre punti, cosa che in trasferta è successa solo in uno degli ultimi tre viaggi (a Benevento, in mezzo ai pareggi di Bologna e Napoli). Rispetto alle ultime tre apparizioni esterne, però, il tecnico toscano sente di avere un’arma in più: il ritorno su ottimi livelli dei suoi esterni offensivi, Antonio Candreva e Ivan Perisic”.