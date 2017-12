La Lazio ha qualità e alternative mentre Spalletti non può contare su seconde linee in grado di dar respiro a Candreva e Perisic. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Inzaghi abbia imbrigliato gli uomini di Spalletti.



L’Inter è apparsa solida, quadrata, ma con poca fantasia e meno qualità rispetto alla Lazio. Spalletti non ha alternative agli spunti di Candreva e Perisic sulle fasce. Ieri l’ex laziale, fischiatissimo dai suoi vecchi tifosi, è apparso nervoso ed è rimasto ai margini della partita. Inzaghi gli aveva tolto campo intasando la corsia. Scivolava bene la linea difensiva biancoceleste, Radu finiva dietro a Lulic, Marusic diventava il quarto a destra quando l’Inter attaccava dalla parte di Cancelo e Candreva. Milinkovic si allargava a prendere l’esterno portoghese e la Lazio ha retto l’urto iniziale nonostante Spalletti su quel versante avesse chiesto a Vecino di inserirsi.