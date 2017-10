L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Antonio Candreva e spiega come Spalletti non voglia fare a meno del suo esterno.



“Malgrado il recupero di Cancelo e la tentazione Karamoh, a Candreva Spalletti non intende rinunciare. L’esterno offensivo è tra gli otto interisti sempre titolari e lunedì a Verona andrà a caccia del primo gol in questo campionato. Anche l’anno scorso ci volle un po’ (ghiaccio rotto alla tredicesima, appunto nel derby) ma poi arrivò a quota 6. Cui bisogna aggiungere un centro in Europa League e uno in coppa Italia, unico dei suoi capace di segnare in tutte e tre le competizioni disputate. Il tutto in una stagione disastrosa per l’Inter. Ora che con Spalletti la squadra ha cambiato marcia, Candreva ha voglia di lasciare il primo segno. E dedicare una risata a chi lo fischia”.