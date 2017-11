L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Torino: "Il pareggio ci lascia un po' di amaro in bocca. Anche se abbiamo sbagliato qualcosa dal punto di vista del palleggio, anzi gli errori che abbiamo commesso in uscita e con palle facili ci hanno fatto un po’ subire il loro di palleggio. Ma siamo riusciti a mettere a posto la partita in un momento difficile e potevamo anche portarla a casa: purtroppo capita che certe volte non riesci ad esprimerti, ma complessivamente è un buon punto contro una buona squadra. Icardi ha giocato bene: gli sono capitati un paio di palloni sui quali solitamente si avventa con più ferocia, ma ha anche preso una botta a inizio partita che ne ha condizionato un filo il rendimento. Vecino? Ha fatto la sua partita ed è stato sfortunato con quel tiro da fuori.”