Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato a Premium Sport dopo la conferenza stampa di questo pomeriggio, soffermandosi su Javier Pastore: "È uno di quelli che la società ha sentito, come poi avete ricordato. Rafinha? Può fare più ruoli, dal centrocampista avanzato all'attaccante esterno. Mi aspettavo fosse più in difficoltà, invece si è allenato in maniera corretta. La Spal? Prima dovevamo dare continuità alle vittorie, ora dobbiamo tornare a vincere e dobbiamo farlo in ogni gara".