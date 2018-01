Lisandro Lopez in arrivo in difesa, Rafinha e Ramires trattative aperte per il centrocampo. L'Inter ha iniziato a muoversi sul mercato, pronta a regalare a Luciano Spalletti quegli elementi utili ad allungare la rosa e permettergli una maggiore rotazione dei titolari. A confermare le discussioni in corso per Rafinha è stato lo stesso allenatore nerazzurro, ecco le sue parole riportate da interdipendenza.net: "Stiamo provando a prendere Rafinha, ma non è facile. Il Barcellona è un osso duro, non è fatta come si dice".



LA SMENTITA - L'Inter ha smentito queste parole, chiarendo che l'allenatore nerazzurro non ha mai rilasciato dichiarazioni a interdipendenza.net.



AL LAVORO - Al di là della smentita delle parole di Spalletti, l'Inter ha presentato un'offerta per il prestito gratuito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Una formula che permetterebbe ai nerazzurri di valutare il pieno recupero del centrocampista brasiliano, fermo per oltre nove mesi dopo l'infortunio al menisco subito nell'aprile 2017.