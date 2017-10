Dalla Gazzetta dello Sport piove qualche critica a Vincenzo Montella, reo - secondo la "rosea" - di non aver trovato le giuste contromisure a Borja Valero.



"Nel primo tempo l’atteggiamento rinunciatario dei rossoneri favorisce i ragazzi di Spalletti: Borja Valero si trova a meraviglia tra le linee milaniste. Montella ordina a Biglia di seguirlo, ma dovrebbe essere uno dei centrali difensivi ad accorciare sullo spagnolo, altrimenti che ci stanno a fare Musacchio, Bonucci e Romagnoli per il solo Icardi? Considerando che di Perisic si occupa in prima battuta Borini mentre Candreva finisce sulle orme di Rodriguez, sarebbe logico che uno dei centrali si staccasse e andasse a pressare Valero. Ciò non accade e l’Inter se ne avvantaggia".