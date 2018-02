Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio Meazza, al termine della sfida di Youth League tra i nerazzurri e lo Spartak, Luciano Spalletti ha spiegato la propria versione dei fatti circa delle rivelazioni fatte ai tifosi della Roma dopo la partita di campionato che si era giocata a Milano: “Quando mi fermano i tifosi, se lo fanno in modo corretto, mi fermo a parlare. In questo caso, facendo riferimento a quella partita, ho trovato tifosi della Roma fuori dallo stadio e al ristorante, sono stati carini, abbiamo fatto delle foto e abbiamo parlato, ma come avevo palato allo stadio e fuori casa, dato che alcuni mi aspettavano anche lì. Ma non mi sembra di aver detto di male, detta così quella di Suning potrebbe essere riferita al fatto dei paletti a cui dobbiamo attenerci. Se poi il Corriere della Sera vuol fare del male a me, attaccando me, ne prendo atto. Mettere virgolettati così diventa pericoloso per tutti, significa che vale tutto, perché ci sono contesti ufficiali e contesti in amicizia, dove non si sta attenti ai termini. Rimango sorpreso e prendo atto che c’è la volontà di far male. Andiamo avanti”.



Spalletti ha poi aggiunto: "Ambiente depresso e società che non vogliono investire? Si è già detto sulla società. Ambiente depresso può essere vicino al fatto che a volte si ha il timore che ci risucceda quello che abbiamo vissuto negli anni precedenti e che non si riesca a sostenere questa tensione o questo timore