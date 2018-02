L'Inter cambia strada per arrivare in Champions? Luciano Spalletti studia le alternative possibili e domenica contro il Bologna ha dimostrato di poter mettere da parte il 4-2-3-1 che, a causa della scarsa vena di Candreva e Perisic, iniziava ad essere più prevedibile. Per questo motivo, con il graduale inserimento di Rafinha, il tecnico toscano cercherà di prendersi sempre di più il centro del campo, lasciando però Karamoh largo a destra per gli strappi improvvisi che il francese ha dimostrato di poter offrire alla squadra. Quell'imprevedibilità di cui i nerazzurri hanno tanto bisogno in questo momento. Per Perisic (quando tornerà dall'infortunio), potrebbe esserci spazio poco più indietro, da mezzala, mentre chi rischia realmente il posto da titolare è proprio Antonio Candreva.