Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, parla a Premium Sport dopo il pareggio con il Crotone: "Preoccupato per questi due mesi senza vittoria? Un po’ di preoccupazione viene perché non si vede una grande reazione. Abbiamo provato anche a toccare diversi tasti e bisogna sempre essere logici e razionali nel fare le cose e nel creare un sistema di lavoro corretto che possa dare fiducia ai ragazzi. Ci vuole sempre il lavoro quotidiano per andare avanti. Siamo in difficoltà, non vinciamo da tanto e non riusciamo più a essere fluidi come lo siamo stati per molto tempo. Stasera non abbiamo subito molto, abbiamo subito gol su un rimpallo e poi davanti siamo stati poco precisi e poco determinati. Siamo sotto il nostro livello un po’ in tutte le cose e in alcuni giocatori che possono fare la differenza. In allenamento si vedono cose diverse rispetto alle partite? Dipende sempre da quello che facciamo ogni giorno e quotidianamente i ragazzi fanno le cose per bene ma poi in partita ci manca qualcosa per ambire a risultati importanti. Appena ci va storto qualcosa perdiamo di fiducia e dimostriamo di avere un carattere debole e torna il timore dei precedenti trascorsi. Lo spirito diventa la conseguenza all’entusiasmo e all’umore che hai. Perché l’entusiasmo, così come il momento negativo, diventa contagioso e ti determina il cervello. Dobbiamo mantenere la calma, è un momento difficile ma non abbiamo perso niente. Brozovic molto arrabbiato per il cambio? Le immagini mi sembrano normali poi possiamo interpretarle come vogliamo. Ma se i giocatori reagiscono è sempre positivo. Per me era un po’ arrabbiato per il risultato, per alcune cose che non gli sono venute e anche per il momento che stiamo passando. Poi forse anche per la sostituzione ma è un comportamento a cui non do attenzione".