Cresce il nervosismo interno in casa Inter. Spalletti se la prende in pubblico con gli addetti al mercato perché danno notizie ai giornalisti, ma (come scrive La Repubblica) è furente oltre ogni dire con la proprietà che l’ha tradito con promesse non mantenute, solo che non può parlarne. Anche l'allenatore ora va sotto osservazione: una valutazione più completa si farà dopo il miniciclo con Benevento, Milan e Napoli. Sembrava aver trovato la chiave, Spalletti, poi ha sottovalutato i primi segnali di crisi e non ha raddrizzato la zattera quando ha iniziato a imbarcare acqua, come accadde ai suoi meno qualificati predecessori.



Comunque è in nutrita compagnia, quanto a responsabilità. Sopra di lui, a parte i mercantili Sabatini e Ausilio, si muovono come ombre cinesi dirigenti dagli incerti incarichi operativi, uomini di cui non si è mai capito bene cosa e chi dirigano perché per lo più si limitano a vigilare che i diktat da Nanchino siano rispettati, ma di sicuro non sorvegliano la squadra.



E a capo di tutto ci sarebbe il 26enne Steven Zhang figlio del padrone di Suning, ben laureato in Economia negli States ma che fino a due anni fa non era mai entrato in uno stadio di calcio, ma qui ha poteri di firma superiori a chiunque altro.



Così è finita che gli acquisti estivi di maggior pregio sono stati Dalbert (26 milioni per stare in panca), l’inconsistente Vecino (24 milioni) e il soldatino a vita Borja Valero, mentre l’hashtag “Inter is coming” che Steven diffondeva gli si è ormai ritorto contro: la nuova moda è scrivere sui social # Suningout. Ovvio che da questo caos scaturisca una squadra minore, logico che un gruppo simile non possa arrivare lontano. Se centrerà la Champions, sarà stato un miracolo.