Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, parla a Premium Sport dopo il pareggio contro la Lazio: "Noi non avremo la soluzione anche quando l'avremo raggiunta. Serviranno tanti punti, servirà affrontare le partite con una convinzione e una mentalità giusta come quella di oggi. Dalla squadra mi aspetto quello che ha già fatto, non mi faccio influenzare dal suo giudizio".



Inzaghi si è lamentato dei due punti, queste le parole dell'allenatore nerazzurro: "Lo commenteranno gli spettatori a casa e lei visto che lei fa questo di lavoro, deve farsi domande in base a queste affermazioni... Io potrei dire lo stesso, potrei dire diversamente. Quello che mi interessa è che la squadra abbia fatto una buonissima partita. Abbiamo avuto le loro stesse occasioni, ricordo le parate di Strakosha su Borja Valero e sul rigore in corsa di Perisic. Ma mi interessa poco ribattere ai pensieri di altri. Quello che mi interessa è sapere se la squadra ha fatto una buona partita. Il discorso è che ci siamo organizzati prima di fare questa partita, ho trovato tutti gli ingredienti preparati".