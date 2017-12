Spalletti torna al passato per recuperare sicurezze e contro la Lazio sembra intenzionato a schierare l'Inter che nel tempo gli ha dato maggiori sicurezze, ovviamente tenendo conto degli indisponibili D'Ambrosio e Miranda. Al Meazza si giocherà una gara fondamentale per la corsa verso quel quarto posto che al termine della stagione significherà Champions e il tecnico toscano si affiderà nuovamente al 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Samir Handanovic, mentre in difesa risiede l'unico dubbio dell'ex tecnico giallorosso: se Cancelo, Ranocchia e Scriniar sono certi di un posto da titolare, sulla fascia sinistra c'è invece in corso un ballottaggio tra Nagatomo e Santon. A centrocampo agiranno Vecino e Gagliardini, Mentre Candreva, Borja Valero (che torna a fare il trequartista) e Perisic saranno a sostegno di Mauro Icardi.