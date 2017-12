Il lavoro svolto da Luciano Spalletti all'Inter è sotto gli occhi di tutti e anche l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia i meriti del tecnico toscano, che però avrebbe probabilmente fatto bene a insistere sulla titolarità di Nagatomo.



“Le ultime sconfitte non devono oscurare il lavoro svolto dal tecnico toscano. Spalletti ha preso una squadra in pieno marasma e senza godere di un mercato scintillante l’ha riportata in quota. Si è ingarbugliato nel momento migliore. Aveva trovato la quadra, aveva ricostruito Nagatomo, e proprio lì è intervenuto un mese fa. Via il giapponese, per tentare il recupero di Santon. Operazione fallita, tra Juve e Udinese. Mai violare il sacramento della «squadra che vince non si cambia”.