Ieri sera, in sede, Luciano Spalletti ha incontrato la dirigenza dell'Inter. Un vero e proprio summit di mercato per discutere le strategie di mercato di gennaio, dove la società nerazzurra proverà a muoversi, con attenzione, tra gli stretti spazi concessi dal Fair Play Finanziario. Operazioni solamente in prestito, senza alcun inserimento dell'obbligo di riscatto, al massimo un diritto: questa la base da cui partire. E, se si parla di prestito, il nome di Henri Mkhitaryan si fa più caldo.



JOAO MARIO DA MOU? - Come scrive il Corriere dello Sport, il preferito di Luciano Spalletti è proprio il trequartista del Manchester United, visto che è in grado di giocare sia dietro Mauro Icardi che sull'esterno; la carta da giocare per convincere i Red Devils a cedere l'armeno è quella di Joao Mario, in uscita dal club nerazzurro e gradito a José Mourinho, manager dello United. Una trattativa basata sullo scambio di prestiti secchi, per riparlarne poi a giugno. L'unico pericolo può arrivare dal Borussia Dortmund.



E PASTORE? - Non sono ancora chiuse le altre porte per Javier Pastore del PSG, con le valigie in mano e con una trattativa più complicata da imbastire. Una piccola speranza di portare all'ombra della Madonnina il Flaco ancora c'è, ma ora una cosa è certa: (anche) Mkhitaryan può vestire il nerazzurro.