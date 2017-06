Luciano Spalletti torna sulle tracce di Borja Valero. Un anno dopo aver fallito l'assalto per portarlo alla Roma, l'allenatore toscano (passato nel frattempo sulla panchina dell'Inter) ci riprova con il 32enne centrocampista spagnolo della Fiorentina. Il suo agente è stato a Milano ed è stato contattato dai dirigenti nerazzurri, che ora dovranno bussare alla porta del club viola con cui è sotto contratto fino al 2019. Invece non trovano conferme le voci di mercato sull'interesse del Milan di Montella.



MERCATO IN DIFESA - Sempre secondo Sky, i nerazzurri cercano un'alternativa a Rudiger della Roma (Manolas ha ricevuto una richiesta dallo Zenit di Mancini, mentre il Sassuolo pensa al milanista Paletta come erede del partente Acerbi nel mirino del Galatasaray): oltre al colombiano Davinson Sanchez (classe 1996) dell'Ajax, sul taccuino ci sono altri due giovani interessanti come il francese Issa Diop ('97) del Tolosa e lo slovacco Skriniar ('95) della Sampdoria.

Sportitalia riferisce invece che Sabatini si sarebbe inserito nella trattativa tra la Juventus e l'Arsenal per il portiere polacco Szczesny, reduce da due stagioni in prestito alla Roma.