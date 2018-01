Dopo la sfida contro la Fiorentina, Luciano Spalletti era stato chiaro nel riferire le proprie esigenze ai dirigenti nerazzurri. Il tecnico toscano vuole prima di tutto sistemare la mediano con un uomo forte fisicamente ma anche bravo nel capovolgere l’azione . Solo dopo si potrà mettere mano anche nel reparto avanzato, dove piacciono sempre Pastore, Mkhitaryan e Deulofeu, precisamente in quest’ordine.desideroso di una nuova esperienza in Europa. Ma il Jiangsu non ha sicuramente intenzione di facilitare l’operazione, anche perché l’Uefa non vedrebbe di buon occhio un prestito secco tra due società facenti riferimento allo stesso proprietario.Gazzetta dello SportSe l’Inter dovesse occupare con Ramires l’unica casella per extracomunitari rimasta vuota, rinuncerebbe automaticamente a Mkhitaryan.. Pastore proverà a forzare la mano e a chiedere ai francesi di lasciarlo partire in prestito.Il vertice di Nanchino, infine, porterà novità anche su Stefan de Vrij.sulla base di un quadriennale a quattro milioni di euro a stagione con il difensore olandese e avevano intenzione di fargli firmare l’accordo in queste settimane, ovviamente valevole dal prossimo giugno,Gazzetta dello Sport,