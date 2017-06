Spalletti proverà a trasformare Icardi in Dzeko. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il centravanti argentino dovrà essere ancora più continuo in quello che sarà l'anno che porterà al Mondiale.



"Spalletti lavorerà su Mauro sia sul piano tattico sia su quello spirituale. In campo si partirà dal 4-2-3-1 per arrivare al 4-3-3 ma per lui cambierà poco o nulla. Perché avrà sempre un paio di ali al suo fianco che gli garantiranno cross e giocate in area. Il vero cambiamento che dovrà affrontare il numero 9 argentino è l’atteggiamento che dovrà dare in campo. Come Dzeko, dovrà iniziare ad aiutare di più la squadra anche nei momenti di difficoltà. Un concetto che aveva provato a far passare Roberto Mancini quando era tornato all’Inter. Per essere il capitano e il centravanti dell’Inter non è sufficiente essere il re dell’area di rigore. Bisogna anche dimostrarsi disponibili nei confronti dei compagni quando magari la palla fatica ad arrivare nella metà campo avversaria. E una disponibilità maggiore lo renderebbe ancora più leader".