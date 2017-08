Mamadou Sakho, in uscita dal Liverpool, è l'ultima idea di Piero Ausilio per la difesa dell'Inter: il centrale francese si aggiunge ai vari Mustafi, Mangala e Howedes, tutti profili molto diversi che in comune hanno solo la grande esperienza internazionale (Mustafi e Howedes sono campioni del mondo in carica, ndr). Lo riferisce Sportitalia.