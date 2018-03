Il polverone scatenato dall'addio a mezzo stampa annunciato dall'ormai ex direttore dell'area tecnica di Suning, Walter Sabatini, ha inevitabilmente costretto la stessa proprietà cinese dell'Inter a prendere posizione bloccando sul nascere le voci anche di un possibile disimpegno societario. Dopo il comunicato della proprietà in Cina ora è arrivato anche il messaggio rilanciato da Steven Zhang, il figlio del presidente Zhang Jindong, sul proprio profilo instagram.Dopo un'assenza lunghissima dovuta anche a numerosi viaggi internazionali Steven Zhang è tornato a concentrarsi sull'Inter e oggi ha voluto difendere l'impegno profuso da Suning nel club nerazzurro: "Questo non ci impedirà mai di andare avanti, di combattere, di diffondere la nostra passione nera e blu per grandi cose in tutto il mondo. Amici nerazzurri, rimaniamo concentrati! Non lasciamoci prendere dalla negatività".Poi Zhang ha anche aggiunto, invocando il popolo nerazzurro a stare compatto: "Ps: Ottimo lavoro per la nostra U19, ci aiuta a definire l'INTER.️ A proposito, chi è pronto per questo fine settimana? So che siete più di 60mila interisti".