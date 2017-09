Riportarlo in Italia è stata una tentazione forte. L'Inter ha provato davvero a prendere Shkrodan Mustafi, difensore tedesco dell'Arsenal con un passato alla Sampdoria: per le ultime tre settimane di agosto sono andati avanti contatti fitti con i Gunners - tramite intermediari - per il centrale difensivo ritenuto perfetto anche da Spalletti. Ma nonostante i diversi tentativi tra prestito, diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni e altre soluzioni intricate, non si è trovata la strada giusta per convincere Wenger a cedere Mustafi dopo averlo pagato 42 milioni di euro un anno fa.



NIENTE RINCORSE - In vista di gennaio, il suo nome sta rispuntando in ottica nerazzurra ma ad oggi è più fermo che mai. Mustafi ha preso forza nei piani dell'Arsenal, sta facendo bene e viene valutato ancora una cifra molto alta con formule che l'Inter ritiene non vantaggiose. Ecco perché i dialoghi sono bloccati, il piano prevede di continuare a puntare su Miranda e Skriniar con Ranocchia e Vanheusden alle spalle cercando solo un'opportunità reale per il mercato invernale, senza investimenti eccessivi su giocatori che non avrebbero spazio. Perché con questo Skriniar e l'esperienza di Miranda, l'Inter si sente al sicuro. Con buona pace di Mustafi.