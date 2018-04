Musa Barrow, attaccante dell'Atalanta, si è messo subito in mostra in Serie A in queste sue prime uscite, tanto da attirare subito le attenzioni dei grandi club. Luigi Sorrentino, che cura i suoi interessi, ne ha parlato a fcinternews.it: "Qualcosa con l'Inter? Che io sappia, no. Ieri sono stato al fianco del presidente del club orobico allo stadio, e non sono stato informato di nulla. La sua valutazione? Non abbiamo mai parlato di valutazioni: in tutta onestà, credo che l’Atalanta non si priverà del giocatore, a fronte anche di un contratto quinquennale firmato recentemente. Contatti con l'Inter? Ho sentito Walter Sabatini, dopo il suo addio. L’ho chiamato per un saluto. Mi ha detto che è un fenomeno".