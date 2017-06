Nelle ultime settimane gli incontri tra Inter e Fiorentina sono stati numerosi. Piero Ausilio e Pantaleo Corvino si sono visti diverse volte e non solo per Borja Valero. Nel corso della trattativa per il centrocampista spagnolo, i nerazzurri hanno avanzato una richiesta molto chiara per Federico Chiesa, jolly offensivo classe ’97. Luciano Spalletti è rimasto folgorato dalle caratteristiche del calciatore viola, dallo spirito di abnegazione e dalla qualità sempre abbinata al sacrificio atletico. Ausilio ha provato a sondare il terreno, ricevendo però in cambio solo risposte negative.



UN NO CATEGORICO - A dire il vero non sembrano neanche esserci spiragli per una vera e propria trattativa. Il no di Corvino all’Inter per Federico Chiesa è stato categorico. In Toscana le rimostranze dei tifosi hanno segnato l’ambiente e messo spalle al muro una dirigenza che in questo periodo sta lavorando in condizioni abbastanza complicate. Paulo Sousa ha lasciato la barca in mare aperto, Bernardeschi potrebbe fare altrettanto molto presto e anche Borja Valero è sulla via che porta verso Milano, sponda nerazzurra. La piazza fiorentina sta digerendo troppi addii dolorosi e l’eventuale rinuncia a Federico Chiesa potrebbe essere la goccia che farebbe traboccare il vaso.



CONTRATTACCO INTER - Quella di trattenere Chiesa a Firenze, dunque, è un’esigenza prioritaria per la società viola. Una necessità che Corvino ha espressamente palesato a Piero Ausilio, che però non ha voluto rinunciare definitivamente al calciatore viola. Anzi, accettato e archiviato il no della Fiorentina, il ds nerazzurro è passato al contrattacco: l’intenzione della società di corso Vittorio Emanuele è quella di bloccare l’attaccante dell’Under 21 in vista della prossima stagione. Al momento anche questa possibilità è stata accolta con freddezza dai toscani, ma l’Inter proverà a strappare almeno un’opzione.