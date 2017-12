Sempre più insistenti le voci che vogliono l'Inter interessata a Stefan de Vrij. Anche Sky conferma le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi e spiega come i nerazzurri siano in competizione con il Barcellona per l'acquisizione del difensore biancoceleste, che almeno al momento non sembra intenzionato a rinnovare con il club di Lotito.