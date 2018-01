De Vrij non ha ancora deciso il proprio futuro. Il 25enne difensore olandese ex Feyenoord, in scadenza di contratto a giugno, è nel mirino dell'Inter, ma la Lazio non si rassegna a perderlo a parametro zero. Anzi, come si legge sul Corriere dello Sport, il club biancoceleste sogna il ribaltone e non esclude il sì a sorpresa a un rinnovo da 2,5 milioni di euro netti all'anno fino al 2021 con una clausola di rescissione sui 20 milioni.