L'addio al Barcellona è sempre più vicino, il ritorno in Italia è un'opzione più che concreta: Gerard Deulofeu non rientra nei piani dei blaugrana e con ogni probabilità lascerà la Catalogna a gennaio per trovare più spazio e giocarsi la possibilità di andare al Mondiale di Russia. C'è l'Inter, che da diverse settimane segue il giocatore e che ha già avuto contatti con il suo agente Gines Carvajal, il problema però è la formula.



LO 'PORTA' SKRINIAR - Come noto i nerazzurri devono restare entro i paletti fissati dal Fair Play Finanziario e non possono andare oltre al prestito con diritto di riscatto: scenario che non soddisfa a pieno il Barça, intenzionato invece a monetizzare (o almeno inserire l'obbligo di riscatto) dopo aver investito in estate 12 milioni di euro per riportarlo alla base dall'Everton. C'è però una nuova strada percorribile per Ausilio e Sabatini: secondo Il Corriere dello Sport infatti il presidente blaugrana Bartomeu potrebbe andare incontro all'Inter in cambio di un'opzione sul futuro di Milan Skriniar, rivelazione in questo avvio di stagione e pezzo pregiato della formazione milanese. Dare Deulofeu oggi per poter avere Skriniar domani, ecco il piano del Barcellona.