L'affare Lautaro Martinez è al centro del progetto tecnico del futuro dell'Inter. Il club nerazzurro sta progettando il mercato in vista della prossima stagione e ha individuato nella punta del Racing Avellaneda il rinforzo ideale per l'attacco. Un affare che però si sta complicando, nonostante gli incontri in Argentina confermati dallo stesso giocatore.



MI VOGLIONO IN TANTI - Parlando prima a Radio La Red e poi a Radio Closs Continental Martinez ha ribadito come siano tanti i club che lo vogliono e l'interesse dell'Inter è uno dei più concreti: "Ho conosciuto Ausilio ed era molto contento della partita che ho disputato. Anche Milito mi ha raccontato molte cose sul club e su cosa significa giocarci, sono orgoglioso che stiano pensando a me. Zanetti? Mi ha chiamato, ma non è l'unico: ci sono moltissimi altri club interessati. Avevo già parlato anche con Simeone. Ci sono però tantissimi club che mi vogliono e l'Inter è solo l'ultimo. Io resterò qui fino a giugno, del resto si sta occupando il mio agente".



#ClossContinental | #Racing | Lautaro Martínez: "Hay muchísimos clubes que están interesados y llaman, el @Inter fue uno de los últimos que me querían conocer. Milito me ha contado lo que significa el club. Estoy orgulloso que se fijen en mi" pic.twitter.com/Q5flOvSuN8 — Radio Continental (@Continental590) 6 febbraio 2018

LE CIFRE - Proprio i continui rilanci che arrivano dalla Spagna con l'Atletico Madrid in primissima fila (c'era un precontratto firmato a novembre su cui il club spagnolo sta insistendo) stanno però frenando l'accordo con l'Inter che ha presentato una proposta da 16 milioni più 4 di bonus pagabili su più anni per soddisfare sia la clausola rescissoria da 12 milioni presente nel contratto col Racing, sia le commissioni da garantire agli intermediari che si occupano dell'affare. Il Racing spinge invece per un incasso fisso di 20 milioni, cifra a cui l'Inter sta cercando di non arrivare.