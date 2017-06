Si fa in salita la trattativa per Dalbert dal Nizza all'Inter: un rallentamento dovuto al cambio di condizioni del club che ha alzato il prezzo a cifre spropositate per l’Inter che arriva al massimo a 12 milioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport prosegue invece il filo diretto con la Roma per Rudiger - non a quota 40 milioni come vorrebbero i giallorossi, ma a 25 -; l’alternativa è Diakhaby del Lione. Si aspettano notizie da Rotterdam per Karsdorp, il terzino destro per il quale sono stati offerti 15 milioni a fronte dei 12 della Roma.



L’idea Borja Valero, chiamato da Spalletti, potrebbe subire una frenata perché l’inserimento del Milan porta in dote la sponsorizzazione di Montella, legato allo spagnolo. In discesa le quotazioni di Berardi e Bernardeschi per i quali servono 30 e 40 milioni. Da registrare una telefonata interista alla Sampdoria per Muriel, obiettivo comprendere i limiti della clausola da 28 milioni.