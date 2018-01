Tra i nomi accostati all'Inter per questa sessione di mercato c'è anche quello di Daniel Sturridge. Jurgen Klopp, manager del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa del futuro dell'attaccante: "Queste voci fanno parte della campagna acquisti, non ho nulla da dire a riguardo. Fino al 31 gennaio possono succedere tante cose e non solo relativamente a Daniel".