Italia trascinata da De Rossi e Immobile contro l'Albania, ma una delle note più liete arriva dalla fascia: Davide Zappacosta brilla sulla destra, macina chilometri e impreziosisce la prestazione con l'assist per l'attaccante biancoceleste. Sorride Ventura, ma non solo: il Torino potrebbe sacrificare il terzino destro in estate e si profila una corsa a due tra Inter e Roma.



NUOVO D'AMBROSIO? - L'interesse dei giallorossi non è nuovo: già la scorsa estate il club capitolino aveva effettuato i primi sondaggi e a gennaio si è rifatto sotto, lasciando intendere che al termine di questa stagione potrà esserci un nuovo round. Tra la Roma e Zappacosta però può mettersi di traverso l'Inter. E' caccia aperta a nuovi esterni per la difesa e se Rodriguez resta l'obiettivo numero uno per la fascia sinistra sull'altra corsia c'è spazio per una nuova scommessa. Italiano, giovane ma già 'esperto' della serie A, Zappacosta risponde ai criteri che Suning vuole dare al nuovo corso interista, una forte base azzurra completata da campioni affermati. Spiato nello scontro con i granata, a favorire poi il suo nome anche l'esperienza positiva con D'Ambrosio, arrivato dal Torino e ora uno dei punti fermi di Pioli. Contratto in scadenza nel 2019 e prezzo che si aggira sui 15 milioni di euro, un investimento importante ma non eccessivo che permetterebbe alla dirigenza di investire più corposamente in altri reparti pur assicurandosi un rinforzo affidabile: l'assist all'Italia è un campanello, Zappacosta torna prepotentemente nei radar di mercato dell'Inter.