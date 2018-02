“Ho visto il primo tempo, l’Inter è partita bene, poi ha lasciato l’iniziativa al Bologna, Miranda ha sbagliato con una ciabattata e Palacio ha segnato. Non ho visto il secondo tempo, poi sono andato a vedere il Barcellona, ma la prima frazione è stata stranissima. Credo che i giovani non possano avere continuità e non gliela si deve chiedere, loro devono crescere. Ad avere continuità e a fare qualcosa di più devono essere i giocatori con maggiore esperienza che se non riescono a fare qualcosa in campo, almeno trascinino la squadra a parole”.