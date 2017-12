Il ko nel derby ha evidenziato ancora una volta come la coperta in casa Inter non sia semplicemente corta, bensì copra a fatica gli impegni che la squadra di Luciano Spalletti dovrà sostenere nei prossimi mesi. L'allenatore nerazzurro continua a chiedere chiarezza alla proprietà in ottica mercato e non è un caso che sempre più spesso Walter Sabatini sia presente a Milano.



SUMMIT E RICHIESTA DI SPALLETTI - Oggi il responsabile dell'area sport di Suning era presente ad Appiano Gentile e ha avuto un lungo colloquio faccia a faccia con l'allenatore di Certaldo. Si è parlato del momento no dell'Inter e delle prossime possibilità di mercato con Spalletti che ha ribadito la sua richiesta alla proprietà: un uomo d'attacco (trequartista o esterno) che sappia saltare l'uomo o aggiungere qualità alla fase offensiva.



DEULOFEU E PASTORE, IL PUNTO - I nomi che il duo Sabatini-Ausilio stanno seguendo restano quelli di Gerard Deulofeu del Barcellona e Javier Pastore del Paris Saint Germain. Per il primo servirà attendere i prossimi 10 giorni quando l'allenatore Ernesto Valverde darà o meno il suo benestare alla cessione in prestito dell'esterno che la scorsa stagione ha vestito la maglia del Milan. Per il trequartista argentino, nonostante la disponibilità già data da parte del giocatore, servirà convincere il club parigino ad aprire al prestito o ad inserire Joao Mario nell'affare. Due colpi complicati e non di immediata risoluzione. Lo scatto decisivo potrà arrivare durante la sosta. 15 giorni per definire il mercato di gennaio, ma l'Inter sul campo dovrà dare altre risposte.