L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul mercato dell'Inter e spiega come molto dipenderà dalla scelta del nuovo tecnico, che influenzerà il mercato nerazzurro.



"L’ennesima rivoluzione in panchina si accompagnerà a un altro semi stravolgimento della rosa interista. Diversi i giocatori in uscita, ma altrettanti ne dovranno entrare. Suning ha i mezzi e l’ambizione per riportare in alto il club nerazzurro, ma prima di comprare, l’obbligo è quello di fare cassa entro fine giugno per rientrare nei paletti del fairplay finanziario, che impongono il saldo zero. Per centrare l’obiettivo (ed evitare una trattenuta di 7 milioni da parte dell’Uefa) servirà incassare una trentina di milioni. I primi 13,5 potrebbe portarli Jovetic, se il Siviglia dopo il prestito di gennaio dovesse riscattarlo. Da valutare invece la posizione di Ranocchia, rilanciato dai mesi all’Hull City. In Inghilterra piace a diversi club, l’Inter spera di incassare 10-12 milioni da una cessione a titolo definitivo".