Il gruppo Suning è soddisfatto del lavoro di Spalletti ma si riserva di aspettare il termine della stagione per prendere qualsiasi decisione riguardante il tecnico toscano. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come l'ex giallorosso, contrariamente ai suoi predecessori, sia stato bravo a tenere il gruppo compatto nei momenti più complicati della stagione.



“Suning dal canto suo è felice di Spalletti per il ruolo da parafulmine che ha ricoperto in alcuni momenti chiave della stagione, per la carica che trasmette alla squadra, per la reazione che ha stimolato nel gruppo quando la situazione poteva precipitare. In passato altri allenatori nerazzurri non sono stati così abili, lui sì. Steven Zhang ha grande ammirazione per il tecnico e il suo lavoro e questo avrà un peso fondamentale. Sullo sfondo, però, resta quella Champions da conquistare. Se il traguardo sarà fallito ogni soluzione, anche la più drastica, potrebbe diventare attuale, ma per il momento in corso Vittorio Emanuele il futuro viene disegnato con Spalletti in panchina. A partire dal prossimo ritiro estivo che sarà svolto alla Pinetina. Come Lucio ha chiesto”.