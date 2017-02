Dopo essersi separato dal suo storico procuratore (Federico Pastorello), Samir Handanovic si è legato a Fali Ramadani, stesso agente di Stevan Jovetic e - da poco - anche di Ivan Perisic. Il portiere sloveno, negli anni di magra della gestione Thohir, ha spesso manifestato la volontà di cambiare casacca per assecondare le proprie ambizioni da Champions, ma in corso Vittorio Emanuele non è mai giunta un’offerta degna di nota e l’ex Udinese ha così proseguito la propria carriera in nerazzurro.



CARICA SUNING - Più un’esigenza che una scelta quella di Handanovic, che però con la nuova proprietà si sente pienamente appagato. Zhang Jindong, che in pochi mesi ha già dimostrato le proprie intenzioni, costruirà una squadra competitiva in Italia e in Europa, e tanto basta al portierone per ricaricarsi di nuova linfa. Aveva lasciato l’Udinese per andare incontro a grandi traguardi, ma la fortuna gli ha voltato le spalle ed è giunto all’Inter in uno dei periodi più bui della storia della società di corso Vittorio Emanuele. Quasi fisiologico il suo periodo di scoramento, adesso totalmente cancellato dalla nuova proprietà, che addirittura potrebbe proporgli un nuovo contratto.



RINNOVO E ADEGUAMENTO - Samir Handanovic ha rinnovato il proprio contratto solo un anno fa, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.com, presto la nuova proprietà potrebbe proporre al portiere sloveno l’estensione del contratto di un ulteriore anno (quindi con scadenza 2020) con relativo adeguamento dell’ingaggio. Una mossa chiara quella di Suning, che crede fortemente nel proprio numero uno e che intende blindarlo per i prossimi tre anni. Facile che a questo punto Handanovic possa chiudere la propria carriera in nerazzurro, anche se nel calcio tutto può accadere in qualsiasi momento. Ma proprio l’ex Udinese, in una recente intervista, ha specificato con chiarezza la propria volontà: “Resto all’Inter anche senza Champions”. Dichiarazioni totalmente diverse rispetto a quelle del passato, che invece evidenziavano qualche mal di pancia. Segno di come Suning si sia imposta anche nella testa dei calciatori, dando loro senso di grandezza.