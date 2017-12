Con il pareggio di ieri, contro la Lazio, si è chiuso un dicembre da dimenticare per l'Inter. Un mese che ha regalato una sola vittoria nei 90 minuti alla squadra di Luciano Spalletti (contro il Chievo, mentre col Pordenone il successo è arrivato dopo i calci di rigore) e che ha evidenziato i limiti della rosa nerazzurra. Che a gennaio avrebbe bisogno di rinforzi dal mercato; colpi che, per decisione di Suning, difficilmente arriveranno.



AUSTERITY SUNING - Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, Piero Ausilio e Walter Sabatini, gli uomini mercato di corso Vittorio Emanuele, spingono per investire già a gennaio per evitare di disperdere quanto di buono costruito da Icardi e compagni fin qui. Totalmente opposta la posizione del colosso cinese guidato da Zhang Jindong, che continua sulla linea dell'austerità e, visti anche i paletti imposti dal Fair-Play finanziario, continuerà a spendere solo quanto incassato: senza grandi cessioni, quindi, niente acquisti top.