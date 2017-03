Un pareggio che lascia amarezza. Tanta, tantissima amarezza per l'Inter che lascia Torino con un solo punto e le speranze di riagganciare il treno Champions League ormai ridotte al lumicino. Eppure, di fondo c'è una certezza che tranquillizza l'ambiente nerazzurro: Suning farà investimenti importanti a prescindere dal piazzamento o meno in zona Champions. Una decisione convinta, con tanto di piano di lavoro già stilato. Il direttore sportivo Piero Ausilio lo sa bene.



CINQUE COLPI - L'idea su cui sta lavorando il ds nerazzurro con la proprietà e tutti i riferimenti della dirigenza è chiara: almeno cinque acquisti top. Ecco perché i nerazzurri prenderanno di sicuro un centrale difensivo di livello altissimo (con Manolas sempre in cima alla lista), due terzini di cui uno di ottima qualità (Ricardo Rodriguez piace molto ma non è l'unico), un centrocampista specialmente in caso di cessione (Banega o Brozovic?) e un'ala offensiva (Berardi o Bernardeschi in cima alla lista, più arrivabile il primo). L'impianto del mercato dell'Inter anche senza Champions League sarà proprio questo.



CILIEGINA E CESSIONI - A questi affari andranno aggiunte operazioni collaterali ma comunque importanti, come può essere un vice-Icardi che non abbia un prezzo eccessivo o l'idea di prenotare Patrik Schick per il futuro. Proprio questa potrebbe diventare la ciliegina sul mercato dell'Inter, l'acquisto dell'attaccante della Sampdoria in prospettiva oppure l'extra budget investito su un'altra ala oltre Berardi. E quindi rinforzare il reparto offensivo con due potenziali titolari da inserire in rosa. Fondamentali per capire le manovre in quest'ottica - oltre i 5 acquisti di base - saranno le cessioni: da Biabiany, Palacio e Santon passando per chi dovrà salutare definitivamente come Ranocchia e Jovetic, sarà ancora affollamento in uscita. Per costruire una nuova Inter, con o senza Champions.