. Giorni di lavoro sul campo perché c'è il derby poi la Lazio, si arriva da due sconfitte consecutive e i segnali non sono positivi; ma: sì alle occasioni ( soprattutto in difesa dove è spuntato un nome nuovo ), difficile al momento sbloccare nomi importanti se non di fronte a cessioni o formule particolarmente convenienti. Per questo, tre operazioni rimangono congelate.- Nelle scorse settimane è spuntato il nome dicome ala per Spalletti: giocatore interessante, non fosse che il Manchester United ha risposto a chi sta curando la trattativa con l'Inter che non ha intenzione di liberarlo in prestito dopo averlo pagato 42 milioni di euro. Da qui lo stop di Suning, in caso di cessioni (Joao Mario? Brozovic? Ma per vendere servono le offerte...) si vedrà più avanti. Proprio come per, il pallino di Sabatini su cui l'Inter sta effettivamente lavorando: il suo entourage fa trapelare ottimismo, la soluzione nerazzurra è gradita ma il signor Al Khelaifi, proprietario del PSG, non fa sconti a nessuno e per Pastore stravede. Javier ha aperto all'Inter, ma ad oggi chiudere per ragioni di Fair Play - come detto - rimane complesso. Anche per gli affari in ottica futura:è un obiettivo da tempo, graditissimo in dirigenza e a Spalletti, prenotarlo per giugno a parametro zero sarebbe un'ottima mossa. Eppure, oltre i colloqui con i suoi agenti non si è andati proprio perché solo Suning potrà far sapere se si può procedere con questa trattativa o meno, simbolo di una situazione delicata.- Ad ora intanto non c'è alcun accordo imminente neanche per quel che riguarda i rinnovi. La posizione di Miranda è ferma,, aumento di stipendio e nuova clausola rescissoria. Non c'è una cifra fissata o un accordo milionario completato, servirà pazienza e se ne parlerà al momento giusto, con serenità. Quella che deve ritrovare l'Inter in campo e presto anche sul mercato dopo troppi mesi con le mani legate. Chiarezza: Spalletti predica, aspetta e spera.