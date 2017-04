La concorrenza per Bernardo Silva del Monaco sarà molto agguerrita quest'estate. Come spiega il Sun, sul giocatore che si è messo in luce soprattutto questa stagione ci sarebbero Real Madrid, Manchester United e Chelsea. Se vuole Silva, l'Inter dovrà quindi accelerare al fine di superare le tante rivali che si daranno battaglia nella prossima sessione di mercato.



Di sicuro il giocatore lascerà i monegaschi, infatti recentemente ha ammesso di voler scendere in campo in campionati maggiormente prestigiosi, lasciando aperte molte porte in vista del trasferimento.