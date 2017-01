Un progetto nuovo, ma non nuovissimo per il campionato italiano. La ricerca di club satellite in campionati europei "minori" era un'idea già pensata dalla Juventus e messa in pratica, a suo modo, dall'Udinese. Ora, anche in virtù dell'incontro col factotum inglese Peter Kenyon, è l'Inter con la proprietà di Suning, a voler provare ad ampliare il proprio brand con squadre satellite disperse in tutta Europa.



ECCO I CLUB IN BELGIO E PORTOGALLO - Suning sta programmando l'acquisto in particolare di due società satellite, una in Belgio e una in Portogallo che agevolerebbero il lavoro del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. In particolare, secondo il Corriere dello Sport, il primo club è il Mouscron, attualmente ultimo nel campionato belga, che l'anno scorso è stato salvato dal fallimento dal super agente vicino a Kia Joorabchian, Pini Zahavi. Il secondo è il Gil Vicente, che dopo anni nella Liga portoghese attualmente disputa il campionato di seconda divisione.



COME IL CITY, CHANCE GABIGOL - Di fatto Suning sta provando a creare un utentico network di club che possano agevolare l'inserimenti e la rivalutazione di investimenti che in Serie A e in un club di vertice come l'Inter sono impossibili. Si tratta dei giovani più promettenti della Primavera, ma anche di quei giocatori con passaporto extracomunitario che faticano ad arrivare in Italia per il blocco dei trasferimenti.Se l'Inter avesse già avuto a disposizione tali collaborazioni, di fatto, avrebbe consentito subito a giocatori come Pinamonti o Gabigol di mettersi alla prova in un campionato competitivo ed Europeo invece di rimanere bloccati ad Appiano Gentile senza possibilità di essere impiegati, se non raramente, in prima squadra.