L'Inter pensa al futuro e dopo il desgin della prima maglia per la prossima stagione il noto sito footyheadlines svela il design della terza divisa nerazzurra per l'annata 2018/19 che dovrebbe essere usata anche e soprattutto nella competizione europea a cui l'Inter prenderà parte.



Il colore sarà grigio chiaro con il baffo della nike e il logo sia societario che pirelli in colore blu navy. Sulla maglia campeggerà una croce disegnata in grigio scuro e che richiama lo scudo della città di Milano.